2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest kategorisinde İsveç, altın madalya kazandı.
İtalya'daki organizasyonun 12. gününde kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist'in yarıştığı İsveç, 20 dakika 29.99 saniyelik derecesiyle altın madalyaya ulaştı.
İsviçre, 1.4 saniye geride gümüş, Almanya ise 5.87 saniye farkla bronz madalya elde etti.
Son Dakika › Spor › İsveç Altın Madalyayı Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?