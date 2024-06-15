İsviçre, EURO 2024 A Grubu'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

İsviçre, EURO 2024 A Grubu'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup etti

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda İsviçre, ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. İsviçre, Kwadwo Duah ve Michel Aebischer'in golleriyle öne geçerken, Macaristan'ın tek golü Barnabas Varga'dan geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Embolo'nun golüyle İsviçre 3 puanı hanesine yazdırdı.

15.06.2024 18:13
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda İsviçre, ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk haftasında A Grubu'nda Macaristan ile İsviçre, Cologne Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı maçta İsviçre, 12. dakikada Kwadwo Duah'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakada üstünlüğü eline alan kırmızı-beyazlılar, savunmada da Macarlar'a geçit vermedi. İlk golün asistini yapan Michel Aebischer, 45. dakikada ceza yayı önünden yaptığı şık vuruşla topu filelere gönderdi ve farkı 2'ye yükseltti. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçilen maçın 66. dakikasında Murat Yakın'ın öğrenceleri, Varga'nın golüyle umutlandı. Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan arka direğe ortasında Barnabas Varga, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Willi Orban'ın kafayla uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı kapan Embolo, kaleci Gulacsi'nin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta topu filelere gönderdi ve skor 3-1 oldu. Müsabaka da bu golle sona ererken İsviçre ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Macaristan, İsviçre, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İsviçre, EURO 2024 A Grubu'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre, EURO 2024 A Grubu'nda Macaristan'ı 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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