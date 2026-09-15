İsviçre, Letonya'yı 3-1 yendi; Türkiye'nin son 16 hesapları değişti
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yedinci gününde D Grubu'nda İsviçre, Letonya'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Türkiye'nin son 16 turu ihtimallerini doğrudan etkileyen bu sonucun ardından ay-yıldızlı ekip yarın Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yedinci gününde D Grubu'nda iki maç yapıldı.
Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da bulunduğu D Grubu'nda Letonya- İsviçre ve Fransa-Almanya maçları oynandı.
Türkiye'nin son 16 turu ihtimallerini doğrudan etkileyen maçta İsviçre, Letonya'yı 25-22, 25-19, 16-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Fransa ise Almanya'yı 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) mağlup ederek grup liderliğini garantiledi.
Organizasyonun son gününde bu grupta yarın Türkiye-Letonya ve Fransa-Romanya maçları oynanacak.
Ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı yenmesi halinde adını son 16 turuna yazdıracak.
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