Italiano: Marsilya'yı 4-1 yendik ama 3 puan gruplardan çıkmaya yetmez

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı sahasında 4-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ikinci yarıda daha iyi oynayarak 3 puana uzandıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.

İtalyan hakem Andrea Colombo'nun performansını överek sözlerine başlayan Italiano, "Hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Çünkü ritmi ve temposu çok yüksek, çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil ama aynı zamanda yeni değişen kurallar var. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Hakem Colombo İtalya'da önemli bir hakem ve onu performansından dolayı tebrik etmek istiyorum." dedi.

Italiano, maça da iyi başladıklarının altını çizerek, "İlk yarıda 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. O 10 dakikadan çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık ve ikinci yarıyı çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu. Sonunda 3 puanı aldık ama 3 puan yetmez. Daha fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak, daha ileri gitmek istiyorsak daha fazla puan almak istiyoruz. Taraftarlarımız bugün harikaydı. Bu galibiyeti onlara hediye ediyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın oyun potansiyelinin daha da iyi olabileceğini anlatan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu takımın daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Zor anlarda, işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topa sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz. Oyuncularımın gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunu da onlara çok benzetmiş olduğumu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel dönem uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans, bu heyecan, bu istek ve arzunun bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bugün herkes çok iyi oynadı"

Vincenzo Italiano, Olimpik Marsilya karşısında takım halinde çok iyi bir performans sergilediklerini aktardı.

Maçtan maça değişikliklerin olabileceğini vurgulayan İtalyan teknik direktör, şöyle devam etti:

"Bugün biz gerçekten çok iyi bir takıma karşı oynadık. 10-15 dakika da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü topla beraber çok fazla hata yaptığımızı düşündüm. Orkun bugün oynadı çünkü kendisini iyi hissediyordu ve gerçekten harika bir performans sergiledi, işini çok iyi şekilde yaptı ama Orkun oynamak istemese ya da Orkun'un bir problemi olsa Orkun zaten oynamazdı. Sadece o değil, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece o 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Bazı yerlerde oyunu zorladık. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşılığında rakip bize kontralarla geldi. Daha çok koşmak, daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık ve bu da bizi yoran bir şey. İyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Orta sahalardan ben çok memnunum. Bugün herkes çok iyi oynadı. Herkes harika bir şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Sezon daha uzun. O yüzden önümüzde çok yol var. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Italiano, Vaclav Cerny'nin sakatlık yaşadığını düşünmediğini belirterek, "Kramp, yorgunluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok koşturdu. Çok da bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Bir insanın benzini bittiği zaman değişmesi gerekiyor. Yerine daha taze, yeni birinin girmesi gerekiyor. Ernest Poku da gayet iyiydi. Onun için çok mutluyum. Kendisine 'Bravo' demek istiyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkarttı. Zaten idmanlarda da kendisi çok sıkı çalışan biri ve hep sessizce zamanının gelmesini bekledi. Değişiklik, normal bir değişiklikti. Çünkü zaten üç gün sonra çok önemli maçımız var. Burada iyi dinlenmemiz gerekiyor, enerjimizi geri toplamamız gerekiyor. Umarım Cerny, Emirhan ve yorgun oyuncular, iyi bir şekilde dinlenir. Çünkü pazar günü gerçekten çok önemli bir maçımız var." şeklinde konuştu.

Beşiktaş yönetiminin kendisini ilk aradığında önceki teknik adam performansının beklendiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Bu yeni bir meydan okumaydı, bunu kabul ettim. Ülkemi terk ettim. Benim için tabii ki zordu. İtalya'dan ayrıldım, dilini bilmediğim bir yere gittim. Çünkü ben bu teklife, bana dediklerine inandım ve bence şu anda oynadığımız oyunun statta hak ettiği değeri görüyor olduğunu ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. Umarım hep böyle olmaya devam eder. Çünkü hepimiz şu anda çok mutluyuz. Aynı zamanda hepimizde bir heyecan var ve bu da sonuçları getiriyor. En az hatalı şekilde oynamamız gerekiyor. Hep kazanmak istememiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan şey oyun ve bir kimlik. Kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kimliği oluştururken de en büyük pay tabii ki oyuncuların. Onlara teşekkür etmek istiyorum."