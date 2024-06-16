İtalya, Arnavutluk'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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İtalya, Arnavutluk'u 2-1 Mağlup Etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında İtalya, geriye düştüğü mücadelede Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti. Arnavutluk karşısında 23. saniyede yediği golle geriye düşen İtalya, çabuk toparlandı. Turnuvanın son şampiyonu 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı. İtalya ilk maç sonunda puanını 3'e yükseltirken, Arnavutluk puanla tanışamadı. Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, İtalya karşısında 23. saniyede attığı golle Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü kaydetti. Turnuva tarihinin bugüne kadarki en hızlı golü ise EURO 2004'te Rus oyuncu Dmitri Krichenko tarafından 67. saniyede atılmıştı. Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de forma giyen Rey Manaj ve Ernest Muçi, ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

16.06.2024 00:19
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya, geriye düştüğü mücadelede Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

Arnavutluk karşısında 23. saniyede yediği golle geriye düşen İtalya, çabuk toparlandı. Turnuvanın son şampiyonu 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

İtalya ilk maç sonunda puanını 3'e yükseltirken, Arnavutluk puanla tanışamadı.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golü Bajrami'den

Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü Arnavut oyuncu Nedim Bajrami attı.

İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Bajrami, şampiyona tarihinin en hızlı golü rekorunu kırdı.

Turnuva tarihinin bugüne kadarki en hızlı golünü EURO 2004'te Rus oyuncu Dmitri Krichenko 67. saniyede Yunanistan'a karşı atmıştı.

Manaj ve Muçi ikinci yarıda oyunda

Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de forma giyen iki oyuncu, yedekler arasında başladıkları mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

Sivassporlu Rey Manaj karşılaşmanın 77. dakikasında Broja'nın yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaşlı Ernest Muçi ise 87. dakikada Nedim Bajrami'nin yerine oyuna girdi ve kalan dakikalarda İtalya'ya karşı forma giydi.

Kaynak: AA

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