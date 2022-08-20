Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Spezia'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Spezia'yı 3-0 yendi

20.08.2022 23:56
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Spezia'yı 3-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Inter, Spezia'yı 3-0 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 2. haftasında Inter, Spezia'yı 3-0 mağlup etti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım Lautaro Martinez'in 35. dakikada golüyle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Inter, 52. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu 2022-2023 sezonundaki ilk golünü attı.

Mavi-siyahlı takım, 82. dakikada Joaquin Correa'nın golüyle skoru 3-0'a getirirken, Inter sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Inter ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya çıkartırken, Spezia ise 3 puanla 10. sırada kaldı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Spezia'yı 3-0 yendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Inter, Spezia'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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