Milan, Belçikalı de Ketelaere'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Milan, Belçikalı de Ketelaere'yi kadrosuna kattı

02.08.2022 23:37
Milan, Belçikalı de Ketelaere'yi kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Belçikalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles de Ketelaere'yi transfer etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Belçikalı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Charles de Ketelaere'yi transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, de Ketelaere'nin Belçika'nın Club Brugge takımından transfer edildiği bildirildi.

De Ketelaere'nin kendisini 2027 yılına dek Milan'a bağlayan sözleşmeye imza attığı ve 90 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Belçikalı genç oyuncu, kulüp kanalına yaptığı açıklamada, normalde sakin biri olduğunu ancak Milan'ın kendisiyle ilgilendiğini duyduğunda çok heyecanlandığı ifade etti.

İtalyan basını da yıldız oyuncu adayı olarak gösterilen de Ketelaere'nin transferini bitirmek için Milan'ın çok çaba sarf ettiğini ve 30 milyon avro civarında bir bedelle Belçikalı ismi kadrosuna kattığını yazdı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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