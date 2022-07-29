Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı

29.07.2022 13:53
Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı

İtalya'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samsun Büyükşehir Belediyespor sporcusu Alperen Berber ile dünya üçüncüsü İbrahim Özdemir, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

İtalya'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Samsun Büyükşehir Belediyespor sporcusu Alperen Berber ile dünya üçüncüsü İbrahim Özdemir, Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Roma'da 25-31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 80 kiloda mindere çıkan Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alperen Berber, final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonu Alperen Berber ve aynı şampiyonada üçüncü olan İbrahim Özdemir, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda coşkulu bir törenle karşılandı. Yapılan çiçekli karşılamaya Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürü Savaş Keskin, Güreş İl Temsilcisi Mehmet Baysal, ailesi, sevenleri, antrenör ve sporcular katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de "Şehrine hoş geldin Şampiyon" pankartı ile sporcuları tebrik etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu güreşçi çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

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