İtalya'da haksız sermaye kazancı gerekçesiyle disipline sevk edilen kulüpler aklandı - Son Dakika

İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) yürüttüğü futbolcu transferlerinde haksız sermaye kazancına yönelik soruşturmasında disipline sevk edilen 11 kulüp ve 61 yöneticinin aklandığı bildirildi.

FIGC'den yapılan açıklamada, soruşturmaya bakan FIGC Spor Hakimi Carlo Sica'nın, bazı futbolcu transferlerinin fahiş değerlerle kayda geçirildiğine yönelik soruşturmada disipline sevk edilen tüm kulüp ve yöneticilerin aklanmasına karar verdiği belirtildi.

FIGC Spor Savcılığı, Juventus, Sampdoria, Napoli, Genoa, Empoli, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Chievo Verona, Novara ve Pescara'nın olduğu 11 kulübü ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, bir dönem Juventus'un sportif direktörü olan halihazırda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da sportif direktörlük görevine devam eden Fabio Paratici ve Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in de aralarında olduğu 61 kişiyi disipline sevk ederken, kulüpler için yüksek para cezası, yöneticiler için de uzun süreli hak mahrumiyeti talep etmişti. Savcılığın bu talepleri, bugün yapılan karar duruşmasında kabul edilmedi.

Juventus'un mali hesapları, Torino Savcılığının incelemesi altında

FIGC'in kendi soruşturmasından ayrı olarak Torino Cumhuriyet Savcılığı ise Juventus'a yönelik "Prisma" ismiyle geçen mayıstan bu yana ayrı adli bir soruşturma yürütüyor.

Bu soruşturma çerçevesinde kasım ve mart ayında kulüple alakalı ofislerde aramalar yapılmıştı.

Bu soruşturmada 2019-2021 arası dönemde siyah-beyazlı kulübün transferleri ve salgın döneminde oyuncu maaşlarına ilişkin ödemeleri mali usulsüzlük şüphesiyle incelemeye alınmış durumda.

Siyah-beyazlı kulübün bazı yöneticileri ve futbolculardan Paulo Dybala, Alex Sandro ile Federico Bernardeschi, Savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.