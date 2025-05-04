İtalya, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
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İtalya, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Oldu

İtalya, Kadınlar Şampiyonlar Ligi\'nde Şampiyon Oldu

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde A.Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene'yi 3-0 yenerek şampiyon oldu.

04.05.2025 22:29
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İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde şampiyon İtalya'nın A.Carraro Imoco Conegliano takımı oldu.

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde A.Carraro Imoco Conegliano ile Savino Del Bene Scandicci karşı karşıya geldi. Imoco, rakibini 25-16, 25-21, 25-19 setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmayı FIVB Başkanı Fabio Azevedo, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkanı Roko Sikiric tribünden takip etti. Final karşılaşmasının ardından yapılan törende; üçüncü olan Numia Vero Volley Milano takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Yıldız takdim etti. İkinci olan Savino Del Bene Scandicci takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Aydınlar Eröğüt takdim etti.

Şampiyon olan A. Carraro Imoco Conegliano takımına madalyalarını TVF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Mert, kupasını CEV Başkanı Roko Sikiric ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Sezonun enleri de belli oldu

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu Isabelle Haak seçildi. Törende ayrıca sezon enleri de belli oldu.

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin enleri şu şekilde:

En İyi Pasör: Alessia Orro

En İyi Pasör Çaprazı: Paola Egonu

En İyi Orta Oyuncular: Marina Lubian, Hena Kurtagic

En İyi Smaçörler: Gabi Guimaraes, Zhu Ting

En İyi Libero: Monica de Gennaro

Koç: Giovanni Guidetti - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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