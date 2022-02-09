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İtalya Kupası'nda Inter, Roma'yı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika

İtalya Kupası'nda Inter, Roma'yı yenerek yarı finale yükseldi

09.02.2022 01:24
İtalya Kupası'nda Inter, Roma'yı yenerek yarı finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Roma'yı 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter, konuk ettiği Roma'yı 2-0 yenerek, yarı finale yükseldi.

Kupada tek maçlı eleme usulüne gören oynanan çeyrek final müsabakaları, bu akşamki Inter-Roma maçıyla başladı.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'ndaki karşılaşmada, Inter, Roma'yı 2-0 mağlup etti. Mavi-siyahlı ev sahibi takıma galibiyeti ve turu getiren golleri, 2. dakikada Edin Dzeko ve 68. dakikada Alexis Sanchez attı.

Bu sonuçla Inter yarı finale yükselirken, Roma ise kupaya veda etti.

Karşılaşmada yedek soyunan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 85. dakikada Nicolo Barella yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

Bu arada, maç öncesi Inter tribünleri, 2008-2010 döneminde mavi-siyahlıları çalıştıran ve bugün Roma Teknik Direktörü olarak 12 yıl aradan sonra Giuseppe Meazza Stadı'na çıkan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya sevgi gösterisinde bulundu.

İtalya Kupası çeyrek finalinde bu hafta Milan-Lazio, Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçları yapılacak.

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Giuseppe Meazza Stadı, Milano, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Kupası'nda Inter, Roma'yı yenerek yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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