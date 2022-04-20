İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde

20.04.2022 00:18
İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi.

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek, finale yükseldi.

Milano'nun iki dev takımı, kupa yarı finalinde 0-0'ın rövanşında Giuseppe Meazza Stadı'nda bir kez daha kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Inter, henüz 4. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.

Martinez, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak, skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Mücadelenin 82. dakikasında Inter'in yeni transferlerinden Robin Gosens, farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 73 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Bu sonuçla Inter, 2010-2011 sezonundan bu yana kupada ilk kez finale çıktı. Mavi-siyahlı takım, o sezon finalde Palermo'yu 3-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

İtalya Kupası yarı finalinin diğer ayağında Juventus ile Fiorentina bugün karşılaşacak. Juventus, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Fiorentina'yı Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırlayacak.

YORUMLAR
500
Venedik, rezervasyonla turist kabul etmeye hazırlanıyor Venedik, rezervasyonla turist kabul etmeye hazırlanıyor İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Melitopol Belediye Başkanı Federov'u kabul etti İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Melitopol Belediye Başkanı Federov'u kabul etti

Giuseppe Meazza Stadı, Milano, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
00:07 Putin ve Paşinyan Rusya'da görüştü! 30 maddelik bildiride Türkiye detayı dikkat çekti
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
23:28 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir piyade teğmen şehit oldu
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 00:24:48. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Milan'ı yenen Inter finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement