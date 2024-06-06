İtalya Milli Takımı, EURO 2024 için kadrosunu açıkladı - Son Dakika
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Spor

İtalya Milli Takımı, EURO 2024 için kadrosunu açıkladı

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin bildirdiği kadroda kaleci, defans, orta saha ve forvet oyuncuları yer alıyor.

06.06.2024 18:33
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İtalya Milli Takımı'nın EURO 2024'te mücadele edecek 26 kişilik futbolcu kadrosu açıklandı.

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için (EURO 2024) 26 kişilik nihai turnuva kadrosunu açıkladı. Son şampiyon İtalya, B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin bildirdiği 26 kişilik kadro şöyle:

Kaleci: Donnarumma, Meret, Vicario

Defans: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini

Orta saha: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini

Forvet: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hırvatistan, İspanya, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalya Milli Takımı, EURO 2024 için kadrosunu açıkladı - Son Dakika

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