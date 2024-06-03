İtalya Milli Takımı'nın futbolcusu Fagioli: Türkiye çok zor bir rakip - Son Dakika
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Spor

İtalya Milli Takımı'nın futbolcusu Fagioli: Türkiye çok zor bir rakip

İtalya Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Nicolo Fagioli, dostluk maçı olmasına rağmen yarın zor bir müsabaka oynayacaklarını belirtti. Fagioli, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu ve Hakan Çalhanoğlu gibi yetenekli bir futbolcuyla saha dışında da konuştuğunu söyledi.

03.06.2024 17:06
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Türkiye'nin çok zor bir rakip olduğunu söyleyen İtalya Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Nicolo Fagioli, dostluk maçı olmasına rağmen yarın zor bir müsabaka oynayacaklarını belirtti.

İtalya Milli Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında yarın Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda TSİ'de 22.00'da A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. İtalyanların 23 yaşındaki orta sahası Nicolo Fagioli, müsabaka öncesi Floransa'da bulunan Coverciano Teknik Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"7 ay benim için çok uzun geçti"

Yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay futboldan men cezası alan Fagioli, yaşadığı süreci anlattı. Nicolo Fagioli, "Bologna maçından sonra 7 ay benim için çok uzun geçti. Sonra Avrupa şampiyonası için davet edildim. Şimdi 30 oyuncuyuz, sonra hoca karar verecek kimi çağıracağına" ifadelerini kullandı. Fagioli, ayrıca EURO 2024 geniş kadrosuna çağrıldığı için de şaşırdığını sözlerine ekledi.

"Modern futbola adapte olmak lazım"

Nicolo Fagioli, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin oyun anlayışı hakkında ise, "Modern futbola adapte olmak lazım. Hoca da bizden farklı şeyler bekliyor. Biz de hem şampiyonada hem milli takımda bizden bekledikleri gibi oynayacağız" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye çok gülü bir takım"

Türkiye ile yarın çok zor bir maç oynayacaklarına da değinen başarılı futbolcu, "Türkiye çok gülü bir takım. Dostluk maçı olmasına rağmen kolay bir maç olmayacak. Hakan Çalhanoğlu mesela çok iyi bir futbolcu. Onunla birkaç sefer saha dışında da konuştum" diye konuştu. - BOLOGNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İtalya Milli Takımı'nın futbolcusu Fagioli: Türkiye çok zor bir rakip - Son Dakika

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