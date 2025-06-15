İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu.
İtalya Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü duyurdu. Luciano Spalletti ile yolların ayrılması sonrası göreve Gennaro Gattuso getirildi. 47 yaşındaki teknik adam ile 19 Haziran Perşembe günü Roma'daki Hotel Parco dei Principi'de resmi tören düzenlenecek.
Gattuso, son olarak Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını çalıştırmıştı.
Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinde ise 73 kez milli formayı giydi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › İtalya'nın Yeni Teknik Direktörü Gattuso - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?