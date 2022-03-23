İtalya Teknik Direktörü Mancini'den oyuncularına Kuzey Makedonya uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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İtalya Teknik Direktörü Mancini'den oyuncularına Kuzey Makedonya uyarısı Açıklaması

23.03.2022 23:00
İtalya Teknik Direktörü Mancini'den oyuncularına Kuzey Makedonya uyarısı Açıklaması

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakipleri Kuzey Makedonya'yı küçümsememeleri gerektiğini söyledi.

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turundaki rakipleri Kuzey Makedonya'yı küçümsememeleri gerektiğini söyledi.

Mancini, "Gök-mavililer" olarak anılan takımının, play-off turu C Yolu yarı finalinde yarın Palermo'da Kuzey Makedonya ile yapacağı maç öncesi federasyon kanalında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Mancini, rakipleri Kuzey Makedonya'yı değerlendirirken, "Maçı kazanmış gibi düşünüp, küçümsememek gerekiyor. Bu çok önemli. Bu maç Kuzey Makedonya için tarihi ve çok önemli. Bu nedenle sahada her şeylerini koyacaklar ortaya. Başlangıçtan son düdüğe kadar motive olmalıyız." dedi.

Mancini, Palermo'da taraftarların önünde oynamanın da güzel olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonya'nın hızlı atağa çıkan, iyi oyunculardan kurulu teknik ve iyi defans yapan bir takım olduğunun altını çizdi.

Mancini, İtalyan gazetecilere yaptığı açıklamada da, Kuzey Makedonya karşısında paniğe kapılmamaları gerektiğini aksi takdirde işlerin daha zorlaşabileceğine dikkati çekerek, "Sabır gerekli çünkü Kuzey Makedonya iyi savunma yapan bir takım." yorumunu yaptı.

"Gök-mavililer"in takım kaptanı Giorgio Chiellini de maç öncesinde yaptığı açıklamada, özel bir şey yapmaları gerekmediğini, 3,5 yılda kendi değerlerini gösterdiklerini belirterek, "İyi hazırlandık. Eğer bildiğimiz gibi oynarsak turu geçeriz." ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı da, play-off turu yarı finalinde yarın Portekiz ile karşılaşacak. Milliler, Portekiz'i elemesi halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalya Teknik Direktörü Mancini'den oyuncularına Kuzey Makedonya uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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