İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. - Son Dakika
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İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

21.07.2022 16:28
İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. - Son Dakika
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