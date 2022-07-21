Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Kaynak: İHA

Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İtalyan ekibi Genoa, son olarak Beşiktaş forması giyen Güven Yalçın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. - Son Dakika

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