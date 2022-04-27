İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi - Son Dakika
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İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi

27.04.2022 17:11
İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Venezia'da teknik direktör Paolo Zanetti'nin görevine son verildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Venezia'da teknik direktör Paolo Zanetti'nin görevine son verildi.

Yeşil-turunculu takımdan yapılan açıklamada, Paolo Zanetti'nin görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün geçen sezon Serie A'ya yükselmesindeki emeklerinden ötürü 40 yaşındaki genç teknik adama teşekkür edildi.

Venezia, ligde oynadığı son 8 maçı da kaybederek puan dahi almadı. Son 20 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Venezia, 1 maçı eksik, 22 puanla puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalyan ekibi Venezia'da Paolo Zanetti dönemi sona erdi - Son Dakika


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