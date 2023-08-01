İtalyan Futbolunun Efsane Kalecisi Buffon Futbolu Bıraktı - Son Dakika
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İtalyan Futbolunun Efsane Kalecisi Buffon Futbolu Bıraktı

01.08.2023 22:01

Parma forması giyen Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Kariyeri boyunca 10 Serie A, 7 İtalya Süper Kupası, 6 İtalya Kupası, 1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa U21 Şampiyonası kazanan Buffon, 975 karşılaşmada forma giydi ve 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

İtalyan futbolunun efsane kalecilerinden Parma forması giyen Gianluigi Buffon, 45 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyuran Buffon paylaşımına, ''Her şey için teşekkürler'' notu düştü.

KARİYERİ GÖZ DOLDURUYOR

Kariyerine Parma altyapısında başlayan Buffon, Juventus ve Psg formaları giydi. 2021 yılında Juventus'tan tekrar Parma'ya dönen Buffon, kariyeri boyunca 975 karşılaşmada forma giydi. Kalesinde 825 gol gören Buffon, 425 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Buffon, kariyeri boyunca 10 Serie A, 7 İtalya Süper Kupası, 6 İtalya Kupası, 1 Fransa Ligue 1, 1 Fransa Süper Kupası, 1 UEFA Kupası, 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa U21 Şampiyonası kazandı.

Buffon'un kazandığı kupalar;

  • 10 Serie A
  • 7 İtalya Süper Kupası
  • 6 İtalya Kupası
  • 1 Fransa Ligue 1
  • 1 Fransa Süper kupası
  • 1 UEFA Kupası
  • 1 Dünya Kupası
  • 1 Avrupa U21 Şampiyonası
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