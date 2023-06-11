İtalyan Takımları Avrupa Kupalarında Üzüntü Yaşadı - Son Dakika
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İtalyan Takımları Avrupa Kupalarında Üzüntü Yaşadı

11.06.2023 00:36

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in de kaybetmesiyle İtalyanlar bu sezon Avrupa kupalarının üçünde de kabus yaşadı. UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya boyun eğen Roma'nın ardından Konferans Ligi finalinde Fiorentina, son dakika golüyle West Ham'a 2-1 yenilmişti. İtalyanlar böylelikle tarihte ilk kez 3 Avrupa kupasında da final oynamasına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Inter'in de Manchester City'e 1-0'lık skorla mağlup olması sonrası İtalyan takımları sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlamış oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in de kaybetmesiyle İtalyanlar bu sezon Avrupa kupalarının üçünde de kabus yaşadı.

BÜTÜN TAKIMLAR FİNALDE KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya boyun eğen Roma'nın ardından Konferans Ligi finalinde Fiorentina, son dakika golüyle West Ham'a 2-1 yenilmişti. İtalyanlar böylelikle tarihte ilk kez 3 Avrupa kupasında da final oynamasına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

INTER DE KABUSU YAŞADI

Inter'in de Manchester City'e 1-0'lık skorla mağlup olması sonrası İtalyan takımları sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlamış oldu.

UEFA turnuvalarının finallerinde İtalyan takımları:

  • Inter, Şampiyonlar Ligi finalini kaybetti.
  • Roma, Avrupa Ligi finalini kaybetti.
  • Fiorentina, Avrupa Konferans Ligi finalini kaybetti.
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Inter Milan, İtalya, Roma, Spor, Son Dakika

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