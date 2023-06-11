İtalyan Takımları Avrupa Kupalarında Üzüntü Yaşadı

Şampiyonlar Ligi finalinde dünyaca ünlü sanatçılar şov yaptı

Dün gece AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, bu sabah yeni partisinin rozetini taktı

Şampiyonlar Ligi finalinde yiyecek ve içecek fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı

"CHP'nin başına kim geçsin?" anketi! Zirvedeki isim rakiplerine fark attı

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in de kaybetmesiyle İtalyanlar bu sezon Avrupa kupalarının üçünde de kabus yaşadı.

BÜTÜN TAKIMLAR FİNALDE KAYBETTİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya boyun eğen Roma'nın ardından Konferans Ligi finalinde Fiorentina, son dakika golüyle West Ham'a 2-1 yenilmişti. İtalyanlar böylelikle tarihte ilk kez 3 Avrupa kupasında da final oynamasına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

INTER DE KABUSU YAŞADI

Inter'in de Manchester City'e 1-0'lık skorla mağlup olması sonrası İtalyan takımları sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlamış oldu.

UEFA turnuvalarının finallerinde İtalyan takımları: