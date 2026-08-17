İtalyano: Bitiriciliği Geliştirmeliyiz - Son Dakika
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İtalyano: Bitiriciliği Geliştirmeliyiz

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Beşiktaş Teknik Direktörü İtalyano, bitiricilik eksikliğine dikkat çekti ve 3 puanın önemini vurguladı.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Bunu daha hızlı çözmemiz lazım. Bu skorlarla rakibi oyunda tutmuş oluyorsunuz. Bu da bir risk. İlk hafta 3 puan almak önemli" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, değerlendirmelerde bulundu. İlk hafta alınan 3 puanın öneminden bahseden Vincenzo Italiano, "Bitiricilikte daha da gelişmemiz gerekiyor. Bunu daha hızlı çözmemiz lazım. Bu skorlarla rakibi oyunda tutmuş oluyorsunuz. Bu da bir risk. Gol pozisyonuna giriyoruz ama rakip oyundayken her şey başınıza gelebilir. İlk yarı mükemmeldi. İkinci yarı daha iyi şeyler yapabiliriz. İlk hafta 3 puan almak önemli" ifadelerini kullandı.

'PERŞEMBE GÜNÜ KENDİSİ KULÜBEDE OLACAK'

Dusan Vlahovic'in fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya Italiano, "Onu yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Perşembe günü kendisi kulübede olacak. Bu periyot çok önemli. Oyuncular geç geldikleri için bu dönemde sakatlanabilir. Onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Vlahovic bize çok önemli yardımlarda bulunacak" cevabını verdi.

Vincenzo Italiano sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"1-0 çok çok tehlikeli bir skor. Mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. Az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Rakiplere şans vermeden oynamaya devam etmek gerekiyor. Daha fazla pozisyona girerek bunları da gole çevirmemiz gerekiyor. Umarım taraftarın bu inancı da sonuna kadar devam eder. Perşembe günü taraftarlarımız lütfen gelip bize destek olsunlar. Avrupa bizim için çok önemli hedef."

'VLAHOVIC BENİM NASIL OYUN OYNATMAK İSTEDİĞİMİ BİLEN BİR OYUNCU'

Dusan Vlahovic ile daha önce çalıştığını hatırlatan İtalyan teknik adam, "İlk hattan itibaren takım olarak iyi baskı yapıyoruz. Oyuncularım çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince de daha iyi olacağını biliyorum. Vlahovic ile daha önce çalıştım. Benim nasıl oyun oynatmak istediğimi bilen bir oyuncu. O geldiğinde bunları hızlı hızlı anlayıp sahada gösterebilecek bir oyuncu" dedi.

'SON MAÇLARDA GOLLERİMİZİ KANATLAR ATTI'

Son maçlarda gollerin kanat oyuncularından geldiğini dile getiren Italiano, "Takımın işi aslında 9 numaraları beslemektir. Semih ilk yarıda, Oh ikinci yarıda iyi şanslar yakaladı. Junior son zamanlarda bunu iyi yapıyor. Sadece 9 numaralar değil, benim gözümde kanatlar da forvet oyuncusudur. Son maçlarda gollerimizi kanatlar attı. Daha da gol atmamız gerekiyor. Herkesten gol bekliyorum" sözlerini sarf etti.

48 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Geçen maçlarda Junior fazla gol atabilirdi. Cerny de aynı şekilde. Ben her maçtan sonra 'Bu maç geçti, önümüze bakmamız gerekiyor' derim. Ben hep böyle çalıştım. Bunlar asla değişmeyecek. Eleştiriler oldu ama oyuncular buna iyi reaksiyon gösterdi. Eleştiriler abartılmadığı sürece normal. Önümüzde uzun bir sezon var. Her maçta konsantre olmamız gerekiyor ve önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Eleştirilen oyuncularımı da tebrik etmek istiyorum."

Kaynak: DHA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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