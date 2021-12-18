Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 46 Mpoku), Hadziahmetovic, Serdar Gürler (Dk. 84 Alper Uludağ), Rahmanovic (Dk. 80 Çekiçi), Bytyqi (Dk. 70 Michalak), Cikalleshi (Dk. 70 Ahmed Hassan)
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Milosevic (Dk. 64 Ghacha), Güray Vural, Amilton (Dk. 52 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 83 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar)
Gol: Dk. 90+2 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Skubic, Dk. 28 Hadziahmetovic, Dk. 35 Soner Dikmen, Dk. 61 Serdar Gürler, Dk. 90+3 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 25 Amilton, Dk. 88 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yendi.
58. dakikada Bytyqi'nin pasında ceza yayı üzerinde Mpoku'nun vuruşunda, defanstan dönen topu önünde bulan Cikalleshi, müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
81. dakikada Çekiçi'nin sol kanattan pasında, Guilherme'nin ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.
85. dakikada Michalak'ın ara pasında kaleci Boffin'den seken topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.
90+2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Michalak'ın taç atışında ceza sahası içinde Ahmed Hassan'ın indirdiği topa bekletmeden vuran Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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