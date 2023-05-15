İYİ Parti'den aday olan teknik direktör Ünal Karaman milletvekili seçildi - Son Dakika
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İYİ Parti'den aday olan teknik direktör Ünal Karaman milletvekili seçildi

15.05.2023 09:07

İYİ Parti'nin Konya'dan aday gösterdiği eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, Meclis'e girdi. Eski futbolcu Gökhan Zan İyi Parti'den aday olmasına rağmen seçilmedi.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İYİ Parti'ye katılmıştı. Karaman, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Konya'dan milletvekili olmak için yarıştı.

ÜNAL KARAMAN, MECLİS'E GİRDİ

İYİ Parti'nin Konya 1. sıradan aday gösterdiği Ünal Karaman, Meclis'e girdi. Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.

GÖKHAN ZAN, MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEDİ

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İYİ Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi.

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İYİ Parti'nin Konya'dan aday gösterdiği teknik direktör Ünal Karaman, milletvekili seçildi İYİ Parti'nin Konya'dan aday gösterdiği teknik direktör Ünal Karaman, milletvekili seçildi

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Son Dakika Spor İYİ Parti'den aday olan teknik direktör Ünal Karaman milletvekili seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den aday olan teknik direktör Ünal Karaman milletvekili seçildi - Son Dakika
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