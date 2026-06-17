İYİ Parti Gönüllüleri Derneği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Parti Gönüllüleri Derneği Açıldı

İYİ Parti Gönüllüleri Derneği Açıldı
17.06.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da İYİ Parti gönüllüleri için Baden-Württemberg'de yeni dernek açıldı, birlik mesajları verildi.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) – Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde, İYİ Parti gönüllülerini aynı çatı altında buluşturmayı amaçlayan Baden-Württemberg İYİ Toplum Gönüllüleri Derneği Sindelfingen'de açıldı. Açılışta, birlik, dayanışma ve sivil toplum vurgusu öne çıktı.

Almanya'nın Baden-Württemberg (BW) eyaletinde yaşayan İYİ Parti gönüllülerini aynı çatı altında buluşturmak amacıyla Sindelfingen kentinde Baden-Württemberg (BW) - İYİ Toplum Gönüllüleri Derneği açıldı. Açılışa İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ'un yanı sıra Almanya Dış Temsilciliği Sekreteri Recep Çalışkan, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcıları Hasan Ardin ve İbrahim Küçük, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Özbağcı, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile İYİ Parti gönüllüleri katıldı.

Açılışta konuşan İYİ Parti Stuttgart Temsilciliği Başkanı Şenayil Şemsi, Stuttgart ve çevresindeki gönüllülerin ilk günkü inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu amaç doğrultusunda bir araya gelen gönüldaşlarımız kutlu sancağı daha da ileriye taşıyacaktır. Rabbim iyilerin yardımcısı olsun." dedi.

İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ ise, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Başbuğ, Almanya'daki Türklerin bir yandan yaşadıkları ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunduğunu, diğer yandan ise kültürünü, tarih bilincini ve milli kimliğini korumakla yükümlü olduğunu belirterek, bu sorumluluğun güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla yerine getirilebileceğini ifade etti.

Yeni açılan dernek merkezinin önümüzdeki dönemde gençlik çalışmaları, kültürel etkinlikler ve sosyal dayanışma projelerine ev sahipliği yapacağını kaydeden Başbuğ, derneğin geçmiş başarılarının da ötesine geçeceğine inandığını söyledi. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başbuğ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener." sözünü hatırlatarak, bu anlayışın Türk milletinin tarih boyunca elde ettiği başarıların temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." dizelerini de paylaşan Başbuğ, katılımcılarda gördüğü birlik tablosunun geleceğe duyduğu güveni artırdığını ifade etti. Başbuğ, konuşmasının sonunda yeni dernek merkezinin Baden-Württemberg'de yaşayan vatandaşlara, dernek üyelerine ve İYİ Parti teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçen yönetici ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Baden-Württemberg, Sivil Toplum, İYİ Parti, Politika, Almanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İYİ Parti Gönüllüleri Derneği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darıca’da denize giren kardeşlerden biri boğuldu Darıca'da denize giren kardeşlerden biri boğuldu
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
İstanbul’daki cinayetin şüphelisi Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı İstanbul'daki cinayetin şüphelisi Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı
TBMM’nin çalışması süresi uzatıldı TBMM'nin çalışması süresi uzatıldı
BDDK, Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına izin verdi BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır

21:02
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
20:48
“Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı“ iddiası Soruşturma başlatıldı
"Polisler, durdurduğu şahsın üzerini çıkarmaya zorladı" iddiası! Soruşturma başlatıldı
20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
19:22
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 22:01:22. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti Gönüllüleri Derneği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.