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İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor - Son Dakika

İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor

25.01.2022 17:41
İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yakın bir zamanda kampüslerine gençlik merkezi kuracaklarını belirtti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yakın bir zamanda kampüslerine gençlik merkezi kuracaklarını belirtti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), araştırma üniversitesi olmasının yanı sıra spordaki faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Üniversitelerarası Basketbol 1. Ligi'ne çıkma başarısı gösteren İYTE'de, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde bir de gençlik merkezi kurulması kararı alındı. Kurulacak olan gençlik merkezi ile beraber, öğrencilerin spor ve sanat ile daha pozitif, iletişimci ve duyarlı hale gelmesi amaçlanarak tersine beyin göçü sağlanması hedefleniyor.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, sportif faaliyetlere verdikleri önemden bahsederek, "Biz öğrencilerimizi akademik anlamda zaten çok iyi yetiştiriyoruz; ancak onların ulusal ve küresel bir lidere dönüşümü için sosyal gelişimlerini de son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda da sahip olduğumuz 86 öğrenci topluluğumuz ve öğrencilerimizin oluşturduğu gruplar üzerinden sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri destekliyoruz. İYTE'de Ülkemizin bu gününü ve aydınlık geleceğini inşa edecek donanımlı ve nitelikli genç liderler yetiştiriyoruz" diye konuştu. - İZMİR

İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor
İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor
İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor
İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, basketbol, Araştırma, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İYTE'de gençlik merkezi kuruluyor - Son Dakika Spor


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