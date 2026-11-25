İzmir Altay'da kayyım davası kapandı! Yönetimin feragat dilekçesini mahkeme kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altay'da son üç genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kulübe kayyım atanması için açılan davada yönetim feragat etti. Mahkeme dilekçeyi kabul ederek dosyayı kapattı; Başkan Sinan Kanlı ve yönetimi görevine devam ediyor.
İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'da son 3 genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine kulübe kayyım atanması için 3 Ağustos'ta mahkemeye başvuran yönetimin davadan feragat etmesiyle dosya kapandı. Son olarak 22 Eylül'de ikinci celsesi görülen davada hakim üçüncü duruşma için 26 Kasım tarihini belirlemişti. Sürecin uzaması nedeniyle davadan feragat ederek mahkemeye başvuran yönetimin dilekçesinin kabul edildiği ve davanın kapandığı bildirildi. 3'üncü Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da Başkan Sinan Kanlı ve yönetimi görevi sürdürmeye devam ediyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?