İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'da son 3 genel kurulda başkan adayı çıkmaması üzerine kulübe kayyım atanması için 3 Ağustos'ta mahkemeye başvuran yönetimin davadan feragat etmesiyle dosya kapandı. Son olarak 22 Eylül'de ikinci celsesi görülen davada hakim üçüncü duruşma için 26 Kasım tarihini belirlemişti. Sürecin uzaması nedeniyle davadan feragat ederek mahkemeye başvuran yönetimin dilekçesinin kabul edildiği ve davanın kapandığı bildirildi. 3'üncü Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay'da Başkan Sinan Kanlı ve yönetimi görevi sürdürmeye devam ediyor.