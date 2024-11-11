İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Namağlup Final 8'e Yükseldi - Son Dakika
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Spor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Namağlup Final 8'e Yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Namağlup Final 8\'e Yükseldi

Son Avrupa Şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup serisini namağlup tamamlayarak Final 8'e kalmayı başardı. Grubundaki son maçta ev sahibi VK Vojvodina'yı 13-8 mağlup ederek lider olarak sekizli finale yükseldi.

11.11.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Son Avrupa Şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup serisini namağlup kapatarak Final 8'e kalma başarısını gösterdi.

Son Avrupa Şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Kadın Takımı, Challenger Cup'ta üçte üç yaparak sekizli finale kaldı. Sırbistan'ın Novi Sad ekibinin ev sahipliğinde yapılan organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubundaki son maçında ev sahibi VK Vojvodina'yı farklı mağlup etti ve grubu lideri olarak Final 8'e yükseldi.

Üç maçını da kazandı

Maçtaki ilk periyodu 2-1 önde kapatan mavi-beyazlı ekip, devreye 6-3 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çeyreği 11-4 üstünlükle tamamladı. Etkili oyunu son çeyrekte de sürdüren ekibimiz havuzdan 13-8'lik skorla galip ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Danijela Erkman Jackovich 5 sayı ile en skorer oyuncu olurken, Kübra Kuş 4, Hanzade Dabbağ 2, Hamiyet Süzmeçelik 1 ve Eda Moroğlu 1 sayı ile oynadı. Final grubu karşılaşmalarının yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.

Challenger Cup'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi grubun ilk maçında İngiltere temsilcisi City Of Manchester'ı 12-6, ikinci maçında ise Malta temsilcisi Sliema ASC'yi 23-2 mağlup etmişti. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3-sayfa, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyesi Sutopu Kadın Takımı Namağlup Final 8'e Yükseldi - Son Dakika

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