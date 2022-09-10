Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

10.09.2022 21:54
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur rövanş maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 40-29 yenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası birinci tur rövanş maçında Çekya'nın Robe Zubri takımına 40-29 yenildi.

Çekya temsilcisi, Zubri kentindeki Robe Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da 21-17 önde kapadı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor maçtan 40-29 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Dün yine aynı salonda oynanan ilk karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibi Robe Zubri'ye 46-27'lik skorla mağlup olmuştu.

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Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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