Hentbolda İzmir BŞB'nin Avrupa heyecanı - Son Dakika
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Hentbolda İzmir BŞB'nin Avrupa heyecanı

07.09.2022 15:03
Hentbolda İzmir BŞB'nin Avrupa heyecanı

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un erkek hentbol takımı, EHF Avrupa Kupası birinci tur ilk maçında 9 Eylül Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Çekya'dan HC Bornoz Zubri ekibi ile karşılaşacak.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un erkek hentbol takımı, EHF Avrupa Kupası birinci tur ilk maçında 9 Eylül Cuma günü saat 19.00'da deplasmanda Çekya'dan HC Bornoz Zubri ekibi ile karşılaşacak. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması yine Çekya'da 10 Eylül Cumartesi günü aynı saatte yapılacak. Robe Arena'daki iki karşılaşmayı da Hollandalı hakemler Sabien Weber-Denis Weinquin yönetecek. Geçen sezon erkeklerde 10 yıllık aradan sonra yeniden Avrupa heyecanı yaşayan İzmir ekibi yine Çekya temsilcisi HCB Karvina ile karşılaşmış ve iki maçtan da yenik ayrılarak elenmişti.

İzmir temsilcisi daha önce 2008-2009 sezonunda Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi (European Cup/ EHF Champions League) maçına çıkmış, daha sonra da Avrupa Hentbol Federasyon Kupası (EHF Cup) ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda (European Cup/Cup Winners Cup) mücadele etmişti. İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Antrenör Müjdat Özcan, "İzmir'de üç gün süren 100. Yıl Zafer Kupası'nda üç maç oynadık. Yeni transferlerimiz de takıma çabuk uyum sağladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çekya'daki maçlarda da başarılı olup İzmir'e turu geçerek dönmek istiyoruz" diye konuştu.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda İzmir BŞB'nin Avrupa heyecanı - Son Dakika

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