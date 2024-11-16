İzmir Çoruhlu, Uzatma Dakikalarında Galip Geldi

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan İzmir Çoruhlu, evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada İzmir ekibi galibiyete uzatma dakikalarında uzandı. Recep müsabakanın 90+2'nci dakikasında sahne alıp ağları havalandırdı. İzmir Çoruhlu bu galibiyetle 14 puana yükseldi. Play-Off hattında yer alan Kahramanmaraş temsilcisi ise 19 puanda kaldı.