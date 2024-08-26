İzmir'de Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası düzenlenecek

Spor

Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası, İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bergama'da Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Organizasyonlara 31 ülkeden 900 sporcunun katılımı bekleniyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, açıklamada, "Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan ve ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışma ilişkin son hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yarışmalara katılan bütün sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.