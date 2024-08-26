İzmir'de Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika
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İzmir'de Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası düzenlenecek

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Bergama ilçesinde 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası, 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası düzenlenecek. Organizasyona 31 ülkeden 900 sporcu katılacak.

26.08.2024 16:47
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Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası, İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bergama'da Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nın yanı sıra 3. Pergamon O-Week Oryantiring Yarışları ve Güneydoğu Avrupa Masterlar Oryantiring Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Organizasyonlara 31 ülkeden 900 sporcunun katılımı bekleniyor.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, açıklamada, "Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan ve ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yarışma ilişkin son hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yarışmalara katılan bütün sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir'de Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası düzenlenecek - Son Dakika

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