İzmir'de milli heyecan

Kadın Futbol A Milli Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda yarın İzmir'de Sırbistan'ı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Aşı takvimlerini tamamlayan futbolseverler, karşılaşmayı biletlerini ücretsiz olarak temin ederek izleyebilecek. Elemelerde 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puanla 4'üncü sırada bulunan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 9 puanla üst basamağındaki Sırbistan'ı mağlup ederek iddiasını sürdürmeye çalışacak. Kapılarını 2 yıl önce açan Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı, ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak. İzmir'de bu karşılaşmayla 2 yılı aşkın süre sonra ilk kez milli maç oynanacak. Türkiye Kadın Futbol A Milli Takımı, İzmir'de son olarak 8 Kasım 2019'da Bornova Stadı'nda Hollanda, 11 Kasım 2019'da ise Menemen İlçe Stadı'nda Ukrayna'yla karşılaşmıştı.