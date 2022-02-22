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İzmir'de milli heyecan - Son Dakika

İzmir'de milli heyecan

22.02.2022 13:45
İzmir'de milli heyecan

Kadın Futbol A Milli Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda yarın İzmir'de Sırbistan'ı ağırlayacak.

Kadın Futbol A Milli Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda yarın İzmir'de Sırbistan'ı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Aşı takvimlerini tamamlayan futbolseverler, karşılaşmayı biletlerini ücretsiz olarak temin ederek izleyebilecek. Elemelerde 5 maç sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 7 puanla 4'üncü sırada bulunan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 9 puanla üst basamağındaki Sırbistan'ı mağlup ederek iddiasını sürdürmeye çalışacak. Kapılarını 2 yıl önce açan Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı, ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapacak. İzmir'de bu karşılaşmayla 2 yılı aşkın süre sonra ilk kez milli maç oynanacak. Türkiye Kadın Futbol A Milli Takımı, İzmir'de son olarak 8 Kasım 2019'da Bornova Stadı'nda Hollanda, 11 Kasım 2019'da ise Menemen İlçe Stadı'nda Ukrayna'yla karşılaşmıştı.


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Sırbistan, Futbol, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir'de milli heyecan - Son Dakika Spor


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