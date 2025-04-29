İzmir\'de Özel Sporcuların Yüzme Şampiyonası Coşkusu

İzmir'in özel sporcuları Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi'nin yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen 'Türkiye Şampiyonası Baraj Geçme Müsabakası'nda bir araya geldi. Dört farklı kategoride organize edilen yarışlarda tatlı bir rekabet yaşanırken aileler ve eğitmenler de sporcuların heyecanına tribünden ortak oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanlığı tarafından düzenlenen yüzme yarışlarına Aliağa Belediyesi ev sahipliği yaptı. Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya ferdi sporcular ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki özel sporculardan 9-25 yaş aralığındaki 15 sporcu katıldı. Genç yüzücüler serbest, kurbağalama, sırtüstü ve kelebek olmak üzere 4 kategoride mücadele verdi.

Yarışma sonunda düzenlenen törende; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt ve Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serap Cerrahoğlu dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. TÖSSFED İl temsilcisi Ersin Ergin yarışma sonunda ev sahipliği ve sporculara sağlanan imkanlardan ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Özel Sporcular Yüzme Eğitmeni Deniz Gültekin: "Aliağa'da özel sporcular için imkanlar çok iyi"

Özel çocukların bu tür etkinliklere çok ihtiyacı olduğunu fakat bu tür imkanlara her zaman ulaşamadıklarını belirten Özel Sporcular Yüzme Eğitmeni Deniz Gültekin şunları söyledi: "Aliağa Belediyesi'ne böyle bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederiz. Biz İzmir merkezden geliyoruz. İzmir'de bize böyle bir ortam sağlayamadıkları için çok üzgünüz. Aliağa Belediyesi'ne, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a, hakemlerimize ve federasyona çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyona ilk kez katıldık. Çocuklar için çok güzel bir heyecan oldu. Özel çocuklarımızın bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Çocuklarımızı topluma bir birey olarak kazandırmak için bu tür etkinlikleri sürdürmemiz lazım. Bölgemizde imkanlar çok kısıtlı bu tür etkinliklere ulaşamıyoruz ama Aliağa'da imkanlar çok iyi" - İZMİR