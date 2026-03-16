İzmir'de Su Krizine Dikkat Çekildi
16.03.2026 18:09
Üniversite öğrencileri, su krizine farkındalık oluşturmak için koşu etkinliği düzenledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, su krizine dikkati çekmek için farkındalık koşusunda bir araya geldi.

Vakıf Kültürü Topluluğu tarafından üniversitenin Çiğli'deki kampüsünde düzenlenen koşuya, üniversitenin genel sekreteri Nurettin Memur'un yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk bayrağı ile üzerinde üniversitenin logosunun bulunduğu bayrağı taşıyan öğrenciler, kampüs içinde yaklaşık 2 kilometre koştu.

Koşu rektörlük binası önünde sona erdi.

"Gençler olarak suyun önemine dikkat çekiyoruz"

Etkinliği düzenleyen Vakıf Kültürü Topluluğu Başkanı Emre Elmacı, AA muhabirine, topluluk olarak bu yıl su ve spor konularında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Suyun insan yaşamı için hayati öneme sahip olduğunu belirten Elmacı, "12-13 Mart tarihlerinde üniversitemizde 'Su Çalıştay'ı düzenledik. Bu kapsamda ilk olarak Agora Smyrna Antik Kenti'ni ziyaret ederek, İzmir'in tarihini, limanını ve suyunu konuştuk. İkinci olarak panel yaptık. Burada da İzmir Körfezi'ni konuştuk. Çalıştay'ımızın çıktısı olarak da üniversitemizde farkındalık olarak da su için koşu düzenledik. Aslında su hepimizin. Gençler olarak suyun önemine dikkat çekiyoruz." dedi.

Elmacı, 10 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek, düzenledikleri Çalıştay'ın raporunu sunmak istediklerini ifade etti.

"Üniversite yönetimi de bize destek verdi"

Topluluğun Başkan Yardımcısı Hediye Gölhan, çalıştayı düzenleme motivasyonlarının temelinde İzmir'in yaz aylarında yaşadığı su sorununun bulunduğunu belirtti.

Gençler olarak 'biz ne yapabiliriz' sorusuna yanıt bulmak için yola çıktıklarını anlatan Gölhan, "Üniversite yönetimi de bize destek verdi. Biz koşuda sen, ben değil, hepimiz biziz. Hepimizin bir arada neler yapabildiğimizi göstermek istedik. Hep beraber bir şey yaparsak, su kesintileri için bir çözüm bulabiliriz diye düşündük." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

