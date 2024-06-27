İzmir'de Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İzmir'de Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 64 kentten 444 erkek ve 246 kadın sporcu mücadele ediyor. Türk boksunun Avrupa'daki başarılı sporcuları Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak. Şampiyonaya destek veren TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak gençlerin sporla buluşmasını ve karakter gelişimini desteklediklerini belirtti. Şampiyona 3 Temmuz'da final maçlarıyla sona erecek.

27.06.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de dün başlayan Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 64 kentten 444 erkek ve 246 kadın sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Vahdettin Gökçe, AA muhabirine, İzmir'in çok önemli bir boks organizasyonuna ev sahipliği yaptığını, başarılı olan sporcuların Avrupa'daki boks şampiyonalarına katılacağını söyledi.

Yaklaşık bir ay sonra Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceğini hatırlatan Gökçe, "Türk boksu olarak Allah'ın izniyle orada Türkiye'nin en güçlü ellerinden birisi olacağız. Sekiz sporcuyla katılacağız oraya. Amacımız milletimizi memnun etmek. Türk'ün İstiklal Marşı'nı herkese dinletmek, bayrağımızı göndere çektirmek." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci de İzmir'de düzenlenen organizasyona destek olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Sporun dünyada birleştirici gücü olduğunu ifade eden Beşinci, şunları kaydetti:

"Biz de istiyoruz ki ülkemizde gençler hem kendileri katılsın hem de diğer gençleri bu ortak sportif alanlara dahil etsin. Çünkü takdir edersiniz ki sporun olduğu yerde barış vardır. Biz de istiyoruz ki bu coğrafyadan sporun birleştirici gücüyle tüm coğrafyaya yayılan, halka halka büyüyen bir kardeşlik oluşsun. Bedenin sağlıklı gelişimi, ruhun sağlıklı gelişimine eşittir. Aynı zamanda istiyoruz ki sporcularımızın bir davası olsun. Muhammed Ali, bunun en önemli örneğidir, sadece bir boksör değil, aynı zamanda ırkçılığa karşı önemli bir mücadele vermiştir. Beden ruhu gelişirken aynı zamanda davası, fikri, düşüncesi olan, ortaya karakter koyabilen gençler yetişsin. Günümüzde şu anda Gazze'de bu soykırım oluyorsa işte buna sessiz kalan bir topluluk var demektir. Uyuyanları da uyandırmaya tek bir genç yeter diyerek bu müsabakayı düzenleyen, tertipleyen bütün büyüklerimize, genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı Gökçe, TÜGVA Genel Başkanı Beşinci'ye boks eldiveni hediye etti.

Şampiyona, 3 Temmuz'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Paris, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement