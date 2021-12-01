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İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata - Son Dakika

İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata

01.12.2021 18:33

Göztepe ile deplasmanda 1-1 kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, "saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı net bir şekilde görülmektedir" denirken "PFDK'ye sevk edilen futbolcumuza yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyoruz" sözlerine yer verildi.

Göztepe maçının devre arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylarda rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunduğu gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'den açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BİR İTİŞ KAKIŞTAN İBARET OLDUĞU NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR"

"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerine ilişkin görüşlerimizi Genel Sekreterimiz Burak Kızılhan bugün yaptığı açıklamalarla değerlendirmişti. Gün içerisinde ortaya çıkan görüntüler, Genel Sekreterimizin Kulübümüz adına yapmış olduğu açıklama ve tespitlerin ne kadar doğru olduğunu gözler önüne sermiştir. Görüntülerde sabit olduğu üzere futbolcumuz İrfan Can Kahveci ile rakip oyuncu arasında gerçekleşen diyaloğun kesinlikle bir 'saldırı' niteliğinde olmadığı, bir itiş kakıştan ibaret olduğu net bir şekilde görülmektedir.

"FUTBOL SAHALARINDA HEMEN HER HAFTA KARŞILAŞTIĞIMIZ DİYALOGLARDAN FARKLI DEĞİLDİR"

Maç içerisinde yaşanan ve koridorda devam eden sataşmalardan doğan ikili diyaloğun sonunda yaşananlar futbol sahalarında hemen her hafta karşılaştığımız diyaloglardan farklı değildir. Bu görüntüler doğrultusunda saldırı niteliği ile PFDK'ye sevk edilen futbolcumuz İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgili kurumun bu yapılan vahim hatayı düzelteceğine inanıyor; Fenerbahçe Spor Kulübü olarak oyuncumuzun hakkını sonuna kadar savunacağımızı camiamıza ve tüm spor kamuoyuna bildiriyoruz."

İzmir'de yaşananları İtiş kakış olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de yaşananları 'İtiş kakış' olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzmir'de yaşananları "İtiş kakış" olarak yorumlayan Fenerbahçe'den İrfan Can açıklaması: Vahim hata - Son Dakika
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