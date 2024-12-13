İzmir Derbisi: Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka Karşılaşıyor

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İzmir ekipleri Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın oynanacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor ile Karşıyaka, İzmir derbisinde yarın karşı karşıya gelecek. Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde oynanacak müsabaka ENKA Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Karşıyaka, oynadığı son 5 mücadeleyi kazandı.

Aliağa Petkimspor ise 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 mağlubiyete aldı. Son 5 maçı kazanamayan ev sahibi ekip, yeşil-kırmızılılar karşısında bu kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Ufak Sarıca ve öğrencileri ise İzmir derbisini kazanarak üst üste 6. galibiyetini almayı hedefliyor.

Bu zorlu karşılaşmayı Ali Serkan Emlek, Murat Ciner ve Halil Erkoç hakem üçlüsü yönetecek.

İki kardeş karşı karşıya gelecek

Aliağa Petkimspor ve Karşıyaka arasında oynanacak İzmir derbisinde iki kardeş de birbirine rakip olacak. Aliağa Petkimspor'da forma giyen 30 yaşındaki DeWayne Russell ile Karşıyaka'da mücadele eden 26 yaşındaki Daron Russell, karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın yanı sıra iki kardeşin de rekabeti merakla bekleniyor. - İZMİR