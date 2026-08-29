İzmir Fuar Kupası'nda Altın Madalya Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Fuar Kupası'nda Altın Madalya Sevinci

İzmir Fuar Kupası\'nda Altın Madalya Sevinci
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meriç ve Mehmet Ünal, İzmir Fuar Kupası'nda Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İzmir Fuar Kupası Karate Turnuvası'nda mücadele eden kardeşler Meriç ve Mehmet Ünal, kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

İzmir'de 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen İzmir Fuar Kupası Karate Turnuvası, farklı yaş ve kilo kategorilerinde sporcuların mücadelesine sahne oldu. Turnuvada tatamiye çıkan Meriç Ünal ve Mehmet Ünal, elde ettikleri başarılı sonuçlarla Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 8 yaşındaki Meriç Ünal, 42+ kilogram kategorisinde mücadele ederek rakiplerini geride bıraktı ve kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Meriç Ünal, elde ettiği dereceyle altın madalyanın sahibi oldu. 9 yaşındaki Mehmet Ünal ise 44+ kilogram kategorisinde mücadele etti. Başarılı performans sergileyen Mehmet Ünal da kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Aynı turnuvada iki kardeşin kendi kategorilerinde şampiyonluk elde etmesi ailesi ve antrenörleri tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Meriç, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Fuar Kupası'nda Altın Madalya Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

23:30
Galatasaray, Göztepe’yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
22:46
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
21:08
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 23:52:09. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir Fuar Kupası'nda Altın Madalya Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement