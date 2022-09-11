İzmir haberi... Menemen FK telafi etti - Son Dakika
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İzmir haberi... Menemen FK telafi etti

11.09.2022 11:27
İzmir haberi... Menemen FK telafi etti

İzmir habere göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü, geçen haftaki Ankaraspor mağlubiyetini unutturdu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-1 yenen Menemen Futbol Kulübü, geçen haftaki Ankaraspor mağlubiyetini unutturdu. İç sahada 2'de 2 yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özden Töraydın önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Amaçlarının seri yakalamak olduğunu belirten Töraydın, "Takımımı kutluyorum. İyi bir mücadele sonucu kazandık. Geriden geldik ve ilk yarıyı mağlup bitirdik. Ancak ikinci devrede inanmış bır takım vardı. 3 puanı çok istedik ve istediğimizi de aldık" dedi.


- İzmir
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Mersin haberi | Tarsus İdman Yurdu: 2-1 Mersin haberi | Tarsus İdman Yurdu: 2-1 Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak Mersin haberi! Menemen FK evinde Tarsus İdman Yurdu ile oynayacak
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Tarsus, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi... Menemen FK telafi etti - Son Dakika

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