İzmir haberleri... Karşıyaka'da Güraçar'dan uyarı - Son Dakika
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İzmir haberleri... Karşıyaka'da Güraçar'dan uyarı

20.10.2022 10:42
İzmir haberleri... Karşıyaka'da Güraçar'dan uyarı

Edinilen İzmir gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 2 galibiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, takımını değerlendirirken daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 2 galibiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, takımını değerlendirirken daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Ligde Edirnespor ve 1954 Kelkit Belediyespor'u art arda evinde ağırlayacak Kaf-Kaf'ta Güraçar, kulübün resmi sosyal medya sayfalarına, "Son iki haftada aldığımız galibiyetler bizi yeniden rotaya soktu. Oyun ve bireysel performans olarak daha da gelişmemiz gerekiyor. Özellikle iç saha maçlarındaki kayıplarımız bizi olumsuz etkiledi. Geride kalan 7 haftada gol pozisyonu üretmek konusunda oldukça başarılı fakat bu pozisyonları değerlendirme konusunda bir o kadar cömert davrandık" dedi.

"Rakiplerimiz bize karşı ekstra motivasyon ve dirençle oynuyorlar" diyen Güraçar, "Hatta maçın oynanacağı statları bile değiştiriyorlar. Bizim her şartta ve her hafta aynı yüksek motivasyonu sağlamamız gerekiyor. Sıralamadaki yerimiz  ve puanımız her ne kadar tam istediğimiz seviyede olmasa da hedefimize yakın duruyoruz. Ligin henüz ilk çeyreği dahi bitmedi. Sakin, dikkatli ve sabırlı olmalıyız. Önümüzde iki iç saha maçı var. Her zaman olduğu gibi coşkulu taraftarımızın desteğiyle bu periyodu hata yapmadan geçmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.Karşıyaka'da da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da oynanacak Edirnespor maçının biletleri maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, misafir 35, öğrenci 20 TL'den satışa çıktı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor İzmir haberleri... Karşıyaka'da Güraçar'dan uyarı - Son Dakika

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