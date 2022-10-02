İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'dan mutlu başlangıç - Son Dakika
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İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'dan mutlu başlangıç

02.10.2022 12:01
İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'dan mutlu başlangıç

İzmir yerel spor haberine göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçında evinde ligin yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yenen Pınar Karşıyaka sezona mutlu başladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçında evinde ligin yeni takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76  yenen Pınar Karşıyaka sezona mutlu başladı. Başantrenör Ufuk Sarıca maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Yeni sezon tüm takımlara hayırlı uğurlu olsun. Bizim bu sezon 12 yeni oyuncumuz var. Takımı komple değiştirdik diyebiliriz. Dolayısıyla yeni bir grubuz. Oyuncuların birbirine alışması, benim istediklerimi anlamaları ve benim de onları daha çok tanımam için zaman gerekiyor. Bazı oyuncularımızla sadece birkaç idman yapabildik. Böyle bir yapıyla sezona başladık. Yolda büyüyen bir takım olacağız. Bence potansiyeli olan bir takımız ve zamanla çalışma bizi daha iyi yapacak. Sezon başları zordur, kazandığımız için mutluyuz" dedi.


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Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'dan mutlu başlangıç - Son Dakika

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