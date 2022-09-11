Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı güzergahlarında koşulacak maratonun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, 9 Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı - Son Dakika

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