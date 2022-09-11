9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı - Son Dakika
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9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

11.09.2022 07:24
9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda start verildi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda start verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen yarı maraton Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen maraton öncesi katılımcılar alanda müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Cumhuriyet Meydanı ile İnciraltı güzergahlarında koşulacak maratonun sonunda genel klasman erkekler ve kadınlar, genel klasman Türk erkek ve kadın sporcuların yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 ve 60-64 yaş gruplarında ödüller dağıtılacak.

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Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, 9 Eylül, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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