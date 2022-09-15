İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

15.09.2022 15:50
İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türk Hava Kurumu Selçuk Havacılık Merkezi'nde 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, bugünkü final atlayışlarıyla tamamlandı.

Organizasyonda dereceye girenler için ödül töreni yapıldı.

Şampiyonada kategorilerinde dereceye girenler şöyle:

Ferdi hedef atlayışı: 1. Haluk Kırcaaliç, 2. Ayla Uyanık, 3. Haluk Özön.

Ferdi hedef atlayışı amatörler: 1. Oğulcan Geldikaya, 2. Mustafa Buluş, 3. Erdal Akkuş.

Takım hedef atlayışı: 1. Türkkuşu A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 3. Delianlılar Junior.

Takım formation skydiving: 1. Türk Silahlı Kuvvetleri A, 2. Türk Silahlı Kuvvetleri B, 3. Delianlılar B.

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Kaynak: AA

Türkiye, Selçuk, İzmir, TSK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen 48. Türkiye Paraşüt Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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