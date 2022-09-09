İzmir spor haberi... Karşıyaka ilk kez Alsancak'ta - Son Dakika
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İzmir spor haberi... Karşıyaka ilk kez Alsancak'ta

09.09.2022 11:18
İzmir spor haberi... Karşıyaka ilk kez Alsancak'ta

İzmir spor haberi | TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk haftasında Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Karşıyaka, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk iç saha sınavında Belediye Derincespor'u ağırlayacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun ilk haftasında Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Karşıyaka, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk iç saha sınavında Belediye Derincespor'u ağırlayacak. Kaf-Kaf'ın geçen sezon rakibiyle oynadığı son iç saha sınavından sarkan 1 maçlık cezası nedeniyle taraftarından yoksun olacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu maçla yıkılıp yeniden yapılarak modern görünüme kavuşan Alsancak Stadı'na 8 yıl sonra ilk kez dönecek yeşil-kırmızılılarda Ertuğrul'un cezası bitti. Transferin son gününde kadro dışı olan Samican'ı 685 bin TL bonservisle Orduspor'a satan Karşıyaka'da bu oyuncunun yerine Çorum FK'dan alınan 25 yaşındaki orta saha Recep Türköz'ün lisansı da çıkarıldı.Teknik direktör Erman Güraçar, taraftardan yoksun olmalarına rağmen iç sahada mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir spor haberi... Karşıyaka ilk kez Alsancak'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir spor haberi... Karşıyaka ilk kez Alsancak'ta - Son Dakika
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