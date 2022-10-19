İzmir spor haberleri... Karşıyaka'da Kerem şoku

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 2 maçını kazanarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Karşıyaka'da Kerem Pala'nın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Bu sezon 2'si ilk 11'de olmak üzere oynanan 7 maçta da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Eskişehirspor deplasmanında 60'ıncı dakikada oyuna girip, 83'üncü dakikada sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. Dizinde esneme meydana gelen Kerem'in ne kadar sahalardan uzak kalacağıyla ilgili MR sonucu bekleniyor. Kerem'in yokluğunda orta sahada alternatif sıkıntısı yaşayacak teknik direktör Erman Güraçar'ın kontenjan nedeniyle 2 maçtır 18'e giremeyen İhsan Furkan'ı kadroya alması, cezası biten Mustafa Aşan'ın da dönüşüyle geçen haftaki takımdan 25 yaş üstü 2 ismi tribüne çıkarması bekleniyor.

- İzmir