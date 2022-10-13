İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı - Son Dakika
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İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı

13.10.2022 13:38
İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı

Edinilen İzmir gelişmesine göre Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn'e 81-73 kaybederek bu sezondaki ilk yenilgisini aldı.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn'e 81-73 kaybederek bu sezondaki ilk yenilgisini aldı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'e konuk oldu. İlk çeyreği 19-11 geride kapatan yeşil-kırmızılılar, ikinci çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyarak farkı düşürdü ve devreye 42-40 geride girdi. İkinci yarıya kötü başlayan İzmir ekibi, rakibinin farkı açmasına engel olamadı ve son çeyreğe 62-51'lik skorla girdi. Son çeyrekte başa baş bir mücadele sergilenirken, Pınar Karşıyaka farkı azaltamayarak mücadeleden 83-71'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki ikinci maçını kaybederek averajla son sıraya geriledi. Bu sezon Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçı kazanarak galibiyet serisi elde eden Kaf-Kaf, bu maçla beraber ilk yenilgisini tatmış oldu.

Ufuk Sarıca: "Yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayacağız"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, güçlü ve zor bir rakibe karşı oynadıklarını ve iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirterek, "Yeni bir takım olmanın zorluklarını yaşayacağız. Bunu oyuncularıma da söyledim, hemen iyi olmayı bekleyemeyiz. Evet üst üste 3 maç kazandık ama tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Daha fazla çalışmamız lazım. Çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Pınar Karşıyaka, basketbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberleri: Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı - Son Dakika

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