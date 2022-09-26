İzmir spor: Karşıyaka çok özlemiş - Son Dakika
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İzmir spor: Karşıyaka çok özlemiş

26.09.2022 12:51
İzmir spor: Karşıyaka çok özlemiş

İzmir yerel spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Gema Polimer Şile Yıldızspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, yıllar sonra en çok taraftarı tribüne çektiği maçı oynadı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Gema Polimer Şile Yıldızspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, yıllar sonra en çok taraftarı tribüne çektiği maçı oynadı. Spor Toto 1'inci Lig'de yer aldığı sezonlarda senelerce İzmir'in tribün şampiyonluğunu bırakmayıp en çok taraftarı maçlarına çeken takım olan Karşıyaka, alt liglerde son yıllarda eridi. Alsancak Stadı çürük raporuyla 2014 yılında kapatıldıktan sonra 25 senedir hayalini kurduğu yeni stadına da bir türlü kavuşamayıp iç saha maçlarında ilçeye kilometrelerce uzaklıktaki Yeni Buca Stadı, İzmir Atatürk Stadı ve Bornova Stadı arasında seyyah olan Karşıyaka, her geçen yıl seyirci desteğinden uzak kaldı.

Her geçen yıl tribünde yalnızları oynayan Karşıyaka, bu sezona kadar son olarak yalnızca 2018-2019 sezonunda 3'üncü Lig Play-Off yarı finalinde Vanspor maçını Atatürk Stadı'nda 15 bin civarında taraftarının desteğiyle oynadı. Geçen sezon konoravirüs pandemisindeki tribün kısıtlaması kalkmasına rağmen ilk yarıda Atatürk Stadı, ikinci yarıda Bornova Stadı'nda maçlarına az sayıda taraftarını çeken Karşıyaka'nın hasreti bu yıl bitti. Yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na 8.5 yıl sonra dönen yeşil-kırmızılıların taraftara açık oynadığı ilk maç olan Şile Yıldızspor karşılaşmasını resmi rakamlara göre 6 bin 415 biletli seyirci izledi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Şile, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor: Karşıyaka çok özlemiş - Son Dakika

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