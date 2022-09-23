İzmir spor: Karşıyaka'da büyük buluşma - Son Dakika
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İzmir spor: Karşıyaka'da büyük buluşma

23.09.2022 11:06
İzmir spor: Karşıyaka'da büyük buluşma

İzmir spor haberi | TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayıp yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, yarın taraftarıyla iç sahada bu sezon ilk kez, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ise 8.5 yıl sonra kavuşacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplayıp yarıştaki iddiasını kanıtlayan Karşıyaka, yarın taraftarıyla iç sahada bu sezon ilk kez, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ise 8.5 yıl sonra kavuşacak. Yeşil-kırmızılı ekip Gema Polimer Şile Yıldızspor'u konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 20, maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP A-C 150, VIP B 300 TL olarak belirlenirken, takımlarını bu sezon İzmir'de ilk kez izleyecek taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Bu sezon iç sahada daha önce oynanan Belediye Derincespor maçında cezaları nedeniyle takımlarını tribünden destekleyemeyen yeşil-kırmızılıların 15 bin kişilik stadı büyük oranda doldurmaları bekleniyor. Alsancak Stadı'na bu sezon seneler sonra dönüş yapan Karşıyaka, stat yıkılıp yeniden yapılmadan önce bu sahadaki son seyircili maçını 13 Nisan 2014'te 1'inci Lig'de Balıkesirspor'la oynamıştı. O sezon 26 Nisan 2014'te yapılan Bucaspor maçı da yine yeşil-kırmızılıların cezası nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Alsancak, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor: Karşıyaka'da büyük buluşma - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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