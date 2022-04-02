İzmirli genç atıcılar, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi - Son Dakika
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İzmirli genç atıcılar, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi

02.04.2022 10:58

İzmirli genç sporcular 18 yaşındaki Adnan Efe Uçar ve 13 yaşındaki Ömer Tuna Göktekin, atıcılıktaki başarılarına yenilerini ekleyip olimpiyatlarda mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmirli genç sporcular 18 yaşındaki Adnan Efe Uçar ve 13 yaşındaki Ömer Tuna Göktekin, atıcılıktaki başarılarına yenilerini ekleyip olimpiyatlarda mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl Hırvatistan'daki Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda hem takım hem ferdi kategoride başarılı derecelere imza atan Adnan Efe Uçar, Peru'daki Gençler Tüm Dallar Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırarak dünya dördüncülüğünü alan milli takımın içinde yer aldı.

Adnan Efe Uçar, spora 2016'da babası Metin Uçar'ın yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Babasının antrenörü olduğunu hatırlatan Adnan Efe, "2016'dan beri düzenli olarak bu sporu yapıyorum. Bu süreçte madalyaya ulaştım, 2016'dan sonra ikincilik, üçüncülük, Türkiye rekoru kırmaya başladım. Milli takımla Peru'daki Dünya Şampiyonası'nda takım olarak 4. olduk." diye konuştu.

Atıcılığın Türkiye'de fazla bilinirliğinin olmadığını aktaran Adnan Efe Uçar, şunları kaydetti:

"Bulunduğum konuma daha kısa sürede de gelebilirdim ama destek alamadığım için bu kadar olabiliyor. Bundan sonraki hedef olimpiyatlar, olimpiyatlara gitmek istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları hedefim var. Bunun dışında Gençlik Olimpiyatları'nda yer almak istiyorum. Olimpiyatlarda madalya almak istiyorum."

Adnan Efe Uçar, eğitim hayatına fen lisesinde devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlarım atıcılıkla ilgilendiğimi duyunca biraz garipsiyor, sonra alışıyor. Arkadaşlarımı da getiriyorum antrenmanlara silahı spor amaçlı olarak kullandığımızı bilsinler diye." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Tuna'nın hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları

Geçen yıl Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası'nda minik erkekler 10 metre havalı silah müsabakalarında birinciliği elde eden Ömer Tuna Göktekin de Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in yönlendirmesiyle 10 yaşına kadar cimnastikle ilgilendiğini söyledi.

Ömer Tuna, cimnastiği bıraktıktan sonra masa tenisine başladığını, cimnastiğin kendisine güç, esneklik gibi konularda çok katkısı olduğunu kaydetti.

Masa tenisi antrenmanı sırasında babasının atıcılık antrenmanını takip ettiğini kaydeden Ömer Tuna Göktekin, "Babam burayı keşfetti. Burayı da dene dedi ve ben de sevdim." diye konuştu.

Ömer Tuna Göktekin, Kovid-19 sürecinde biraz zorlandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Antrenmanlara devam edip güzel başarılar aldım. Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Arkadaşlarıma atıcılık yapıyorum diyordum. 'Ok mu' diyorlar, hayır silah dediğimde, aman bizi vurma diyorlar. Bilinmeyen bir spor olduğu için çok şaşırıyorlar."

İzmirli genç atıcılar, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi
İzmirli genç atıcılar, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi
İzmirli genç atıcılar, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İzmirli genç atıcılar, hedeflerini olimpiyat olarak belirledi - Son Dakika


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