İzmirli öğretmenden 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında 3 madalya - Son Dakika
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İzmirli öğretmenden 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında 3 madalya

15.10.2022 11:28
İzmirli öğretmenden 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında 3 madalya

Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında Türkiye toplam 89 madalya kazanarak 13 ülke arasında 6. olurken, İzmirli öğretmen Mesut Öztürk ise toplamda 3 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde yapılan 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında Türkiye toplam 89 madalya kazanarak 13 ülke arasında 6. olurken, İzmirli öğretmen Mesut Öztürk ise toplamda 3 madalya elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlendi. 3 gün süren şampiyonada Türk sporcular birçok başarıya imza atarak Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Türkiye toplamda kazandığı 89 madalya ile şampiyonayı 6. Olarak tamamladı.

13 Ülkeden 700 sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcularımız 30 altın, 39 gümüş, 20 bronz madalya kazanırken, İzmirli öğretmen Mesut Öztürk de kazandığı 3 madalya ile büyük bir başarı yakaladı. İzmir'in Menderes ilçesinde Çamönü Naile Karadeniz Ortaokulunda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapan Öztürk, M40 yaş kategorisinde disk atmada ikinci, gülle atmada ikinci ve cirit atmada üçüncü oldu.

Öztürk, 2021 yılında Arnavutluk'un Korca kentinde yapılan 30. Balkan Masterlar Atletizm Şampiyonasında da cirit atma ve disk atma kategorilerinde birinci, gülle atma kategorisinde ise ikinci olmuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Atletizm, Türkiye, Selanik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmirli öğretmenden 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında 3 madalya - Son Dakika

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